Advocaat bevestigt: gezochte drugscrimineel Marco E. vermoord in Mexico

De gezochte Nederlandse drugscrimineel Marco E. is in Mexico om het leven gekomen. Dat bevestigt zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers woensdag. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt alleen het overlijden van een 32-jarige Nederlandse man in Mexico.

Half februari zei Kuijpers al te vermoeden dat zijn cliënt om het leven was gekomen. "We hopen het niet, maar we vrezen het wel. Ik heb de foto's gezien. Het lijkt er sterk op dat het om mijn cliënt gaat. Ook zijn vader denkt dat het om Marco gaat", aldus Kuijpers destijds. Hij vermoedt dat het lichaam binnen een week in Nederland is. "Daar wordt hard aan gewerkt."

Doodgeschoten

Hoe E. om het leven is gekomen, is niet bekend, maar Mexicaanse media schrijven dat hij is doodgeschoten. Buitenlandse Zaken kan ook niets zeggen over de doodsoorzaak. "We verlenen consulaire bijstand aan de nabestaanden", aldus een woordvoerder.

E. werd in oktober 2020 tot zeven jaar en vier maanden veroordeeld voor de smokkel van drugs van Brazilië naar Nederland. Hij vluchtte naar het buitenland. Sinds november 2023 stond hij op de lijst van meest gezochte criminelen van Europol. Ook zijn vader Henk is een meermalen veroordeelde crimineel voor een liquidatie en grootschalige drugshandel.

