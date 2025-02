'Nederlandse drugscrimineel Marco E. doodgeschoten in Mexico'

Drugscrimineel Marco E., die in Nederland is veroordeeld tot zeven jaar celstraf en sindsdien op de vlucht is voor justitie, is waarschijnlijk in Mexico om het leven gekomen. "We hopen het niet, maar we vrezen het wel", zegt zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers. Volgens Mexicaanse media is hij doodgeschoten.

Kuijpers geeft aan dat hij de foto's heeft gezien en dat het er sterk op lijkt dat het om zijn cliënt gaat. "Ook zijn vader denkt dat het om Marco gaat", aldus de advocaat. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken en het Openbaar Ministerie kunnen de dood nog niet officieel bevestigen.

Volgens Mexicaanse media werd de 32-jarige E. iets voor 12.00 uur onder vuur genomen door twee gewapende mannen. Hij zou minstens vijftien keer zijn geraakt.

E. werd in oktober 2020 door het gerechtshof veroordeeld tot zeven jaar en vier maanden celstraf voor de smokkel van 400 kilo cocaïne van Brazilië naar Nederland. De drugs werden in 2014 en 2015 het land binnengebracht in containers met ananassen. Nog voordat hij zijn straf kon uitzitten, vluchtte hij naar het buitenland. Sinds november 2023 stond hij op de lijst van meest gezochte criminelen van Europol en werd hij gesignaleerd in onder andere Turkije en Rusland, meldt De Morgen.

Ebben werd door meermaals geterroriseerde en inmiddels overleden loodgieter Ron van Uffelen genoemd als mogelijke dader van de aanslagen. Zelf zegt hij daarover in een interview met Rijnmond: “Het is een heksenjacht tegen mij. Ik ken die hele Van Uffelen niet. Ik heb hem nog nooit ontmoet.”

Banden met het kartel

In Mexico zou E. banden hebben gehad met Ismael Zambada García, alias 'El Mayo', medeoprichter en voormalig leider van het beruchte Sinaloa-kartel. Dat meldt De Telegraaf. Sinds september is dit kartel opgedeeld in twee rivaliserende groepen die een gewelddadige strijd voeren om de macht. E. zou al meerdere keren betrokken zijn geweest bij deze vuurgevechten en werd zelfs tweemaal doodverklaard. Dit keer lijkt het erop dat hij écht is omgekomen: op sociale media circuleren beelden van zijn lichaam.

Op zijn lichaam werden vervalste identificatiedocumenten aangetroffen. Hij droeg een pasje van de Amerikaanse antidrugseenheid DEA en gebruikte de naam 'Special Agent In Charge Velazquez Rivas Jesus Antonio'. Op het pasje stond ook een adres in El Paso, Texas.

Misdaden op eigen bodem

In Nederland liet E. een spoor van geweld en criminaliteit achter. Hij is de zoon van de beruchte Schiedamse crimineel Henk E., die al werd veroordeeld tot achttien jaar cel voor een liquidatie en drugshandel toen Marco nog een baby was. Dat schrijft Rijnmond in een exclusief interview met de crimineel vorig voorjaar. In 2020 kreeg Henk daar nog eens elf jaar cel bij wegens drugssmokkel in de Rotterdamse haven. In deze zaak werkte hij volgens de rechter samen met corrupte douanier Gerrit G. en zoon Marco, die daarvoor zijn straf van zeven jaar en vier maanden kreeg. Die straf heeft Marco E. echter nooit uitgezeten.

Daarnaast wordt hij nog altijd verdacht van betrokkenheid bij een reeks explosies die verschillende Nederlandse wijken meerdere keren opschrikten. Een van de slachtoffers was de Vlaardingse loodgieter Ron van Uffelen, die meermaals werd geterroriseerd. Van Uffelen noemde E. als mogelijke dader, maar E. heeft dit altijd ontkend.

