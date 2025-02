'Topcrimineel Marco E. door zijn eigen mensen vermoord'

De Nederlandse crimineel Marco E. is in Mexico om het leven gebracht, vlak voordat de politie hem kon arresteren. Dat meldt de Telegraaf op basis van Mexicaanse media. Hij zou zijn doodgeschoten door zijn eigen mensen, vermoedelijk uit angst dat hij onder druk informatie zou doorspelen.

De 32-jarige Schiedammer werd vorige week donderdag net voor de middag neergeschoten door drie gewapende mannen. Dit gebeurde terwijl hij naar zijn gepantserde SUV liep in Atizapán. Hij woonde in de buurt Rancho San Juan, op korte afstand van het winkelcentrum waar hij werd vermoord.

Hoewel de Nederlandse autoriteiten de moord nog niet officieel hebben bevestigd, zijn in Mexico vier verdachten opgepakt.

Misdaden op eigen bodem

In Nederland liet E. een spoor van geweld en criminaliteit achter. Hij is de zoon van de beruchte Schiedamse crimineel Henk E., die al werd veroordeeld tot achttien jaar cel voor een liquidatie en drugshandel toen Marco nog een baby was. Dat schrijft Rijnmond in een exclusief interview met de crimineel vorig voorjaar.

In 2020 kreeg Henk daar nog eens elf jaar cel bij wegens drugssmokkel in de Rotterdamse haven. In deze zaak werkte hij volgens de rechter samen met corrupte douanier Gerrit G. en zoon Marco, die daarvoor zijn straf van zeven jaar en vier maanden kreeg. Die straf heeft Marco E. echter nooit uitgezeten.

Daarnaast wordt hij nog altijd verdacht van betrokkenheid bij een reeks explosies die verschillende Nederlandse wijken meerdere keren opschrikten. Een van de slachtoffers was de Vlaardingse loodgieter Ron van Uffelen, die meermaals werd geterroriseerd. Van Uffelen noemde E. als mogelijke dader, maar E. heeft dit altijd ontkend.