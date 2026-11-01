Politie spoort jongen (16) op na oproep tot geweld bij protest

In één geval is het de politie gelukt om voorafgaand aan de ongeregeldheden van zaterdag een online oproep tot geweld te herleiden tot een persoon. Dat zegt een woordvoerder van de korpsleiding in reactie op de Gen Z-protesten, waarbij 34 relschoppers werden aangehouden en de ME moest ingrijpen. Het ging volgens hem om een 16-jarige jongen uit het zuidwesten van het land, die met naam en toenaam opriep tot geweld.

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De politie had zaterdag de handen vol aan de protesterende jongeren, zo is te zien in bovenstaande video.

Het online oproepen tot geweld is al langer onderwerp van politieonderzoek, maar de meeste oproepen zijn niet te herleiden tot een individu. Een probleem voor de politie is dat agenten niet kunnen meekijken in besloten groepen, waar dit soort oproepen vaak rondgaan. Ook zijn met AI gemaakte flyers tegenwoordig moeilijk te herleiden tot de bron.

Preventie proberen

Bij het protest van zaterdag ging er wel zo'n poster rond, die in het Duits was opgesteld. De politie heeft het vermoeden dat deze uit het Nederlands was vertaald. Voorafgaand aan het protest voerden agenten veel stopgesprekken met jongeren. Ook is er met ouders en scholen gepraat. De politie probeert hiermee in te zetten op preventie, aldus de woordvoerder.

Toch verliep het protest niet zonder slag of stoot. Er werden 34 relschoppers gearresteerd bij de rellen in Den Haag, waarbij ook de ME werd ingezet. Ze werden aangehouden voor openlijke geweldpleging, het dragen van gezichtsbedekkende kleding en het bezit van illegaal vuurwerk. Ze komen uit onder meer Amsterdam, Beerta, Lemele en Zwijndrecht. Inmiddels zijn zij weer op vrije voeten.

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Heel wat Haagse winkeliers hadden uit voorzorg hun zaak dichtgetimmerd of gebarricadeerd, uit angst dat er soortgelijke vernielingen als in Franse steden zouden worden aangericht. Door deze maatregelen en het dichthouden van de winkels zijn er naar schatting duizenden euro's aan omzet verloren gegaan. Er gaan nu geluiden op om de gederfde inkomsten te verhalen op de relschoppers.