Uitschakeling Oranje dubbel zuur voor Oranjefans: 'Echt heel kinderachtig'

Het was een groot mysterie wie er achter de vernielingen in de Jan Mensstraat in het Gelderse Zevenaar zat. Ja, het gaat 'maar' om vlaggetjes, toch is het niet leuk. De buren wilden het maar wat graag weten, zei een van hen tegen Hart van Nederland. "Echt heel kinderachtig, we hebben alles maar weggehaald want de lol is er bij ons nu wel af."

Kijk: je kunt verdrietig of zelfs boos zijn over de uitschakeling van Oranje op het WK, maar om dan in een vrolijk versierde Oranjestraat vlaggetjes kapot te gaan knippen, is op zijn zachtst gezegd wat overdreven. Een man en jongen liepen gewapend met een heggenschaar alle vlaggetjes kapot te knippen en dat allemaal doodleuk te filmen, vermoedelijk voor sociale media.

En daar zit hem de kern: vermoedelijk. Want de personen zijn herkenbaar gefilmd, maar niemand weet wie het zijn. Buurtbewoonster Esmee Heuterman: "We weten het nog steeds niet, maar we denken bijvoorbeeld een vader en zoon? Dat is ons vermoeden. En waarom?" Sommige buurtbewoners overwegen aangifte te gaan doen.

Hart van Nederland is even een kijkje in de ontsierde Zevenaarse straat gaan nemen. Je ziet het in bovenstaande video.

Inmiddels is het mysterie opgelost. Aan Hart van Nederland laten de bewoners weten dat zij een briefje hebben ontvangen met daarin excuses en een vergoeding. "Oprecht excuus voor de vernieling van de vlaggen", is op het briefje te lezen. Volgens de bewoners is de vlaggenknipper zelf persoonlijk langsgekomen om excuses te maken en heeft hij aangeboden om over twee jaar te helpen met vlaggen op te hangen voor het EK. Eind goed, al goed.