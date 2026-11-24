Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag acht jaar cel geëist tegen een 22-jarige oud-stagiair van een zwembad in het Gelderse Zelhem. Volgens justitie heeft de man dertien kinderen aangerand en bij zes van hen seksueel binnengedrongen tijdens zwemlessen. De verdachte ontkent de beschuldigingen.

De man, Jean Gardy L., liep tussen augustus en december 2024 stage bij het zwembad, waar hij werd opgeleid tot badmeester. De zaak kwam aan het licht nadat twee ouders melding maakten van mogelijk misbruik. Het zwembad schakelde daarop de politie in en informeerde andere ouders, waarna meer aangiftes volgden.

'Ernstig misbruik gemaakt van vertrouwen'

Volgens het OM heeft de man "zeer ernstige feiten gepleegd" en "ernstig misbruik gemaakt van het in hem gestelde vertrouwen". Ook de grote impact van het misbruik op de kinderen weegt mee bij de strafeis. Niet alle beschuldigingen zijn volgens justitie bewezen. Voor een aantal seksuele handelingen vraagt het OM daarom om vrijspraak.

Daarnaast wil het OM dat de man wordt veroordeeld voor het bezit van kinderporno. Op zijn telefoon werd een filmpje gevonden dat hij naar eigen zeggen via een groepschat had ontvangen. Een andere verdenking, van ontucht met een destijds 6-jarig meisje in het Gelderse Hengelo, acht justitie niet bewezen.

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'De hel waar wij doorheen zijn gegaan'

Ook verschillende ouders kwamen dinsdag aan het woord in de rechtbank. Zij vertelden over de grote impact die het vermeende misbruik op hun kinderen en gezinnen heeft gehad. "Wij gunnen geen enkele ouder de hel waar wij de afgelopen tijd doorheen zijn gegaan", zei de vader van een van de kinderen volgens RTL Nieuws.

De rechtszaak gaat woensdag en volgende week dinsdag verder. De rechtbank doet naar verwachting halverwege januari uitspraak.