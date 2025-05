Echtpaar (81 en 84) bedreigd bij heftige woningoverval in Wamel

Een ouder echtpaar is in de nacht van zondag op maandag overvallen in hun woning in het Gelderse Wamel. Drie verdachten hebben het stel bedreigd, terwijl ze de woning doorzochten op waardevolle spullen.

Het drietal drong rond 03.30 uur binnen in de woning aan de Dorpsstraat. De bewoners, 81 en 84 jaar oud, werden opgeschrikt door drie mannen die aan hun bed stonden. Eén van de daders bleef bij het stel, terwijl twee handlangers het huis doorzochten, meldt de politie aan Hart van Nederland.

De overvallers zijn zeker een uur binnen geweest en haalden de hele woning overhoop. Pas lang nadat ze weg waren durfden de slachtoffers de politie te bellen, uit angst en omdat ze zeker wilden weten dat de overvallers weg waren. Het echtpaar raakte niet gewond.

Een signalement van de daders is nog niet bekend.