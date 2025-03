Brute overval: slachtoffer zwaar mishandeld en geslachtsdeel gefotografeerd

Een 56-jarige man is vorig jaar zwaar mishandeld en beroofd in een parkeergarage aan de Saaftingestraat in Amsterdam Nieuw-West. Terwijl hij bewusteloos op de grond lag, maakten de daders ook een foto van zijn geslachtsdeel. De politie vermoedt dat het om een gerichte actie gaat.

De overval vond op 4 december plaats, net na middernacht. Drie onbekende personen wachtten het slachtoffer op en vielen hem aan toen hij naar de lift liep. Hij werd tegen de borst geschopt en viel op de grond, waarna de groep hem schopte en sloeg tot hij het bewustzijn verloor. De overvallers trokken vervolgens zijn broek uit en namen een foto van zijn ontblote onderlichaam. De mannen lieten het hem vervolgens bewusteloos achter.

Het slachtoffer liep een gebroken neus, een kapot kunstgebit en een hoofdwond op. De politie is dringend op zoek naar de daders en vraagt getuigen zich te melden.