Kaasboer grijpt in bij overval op brillenwinkel: 'Ik zou het zo weer doen'

Twee mannen hebben dinsdagochtend een overval gepleegd op een brillenwinkel in het centrum van Purmerend. Kaasboer Frans Beuse, die het zag gebeuren, probeerde de verdachten nog zelf in de kraag te vatten. Daarbij kwam het zelfs tot een korte confrontatie met een van de overvallers. "Ik zou het zo weer doen."

Tijdens de overval was de weekmarkt in volle gang op de Kaasmarkt. Medewerkers van de kaaskraam, die naast de brillenwinkel staat, hoorden een 'schermutseling'. Voor Frans Beuse was dat reden genoeg om poolshoogte te nemen. "Het is normaal zo’n rustig hoekje hier."

Korte achtervolging

"Ik hoorde geluiden uit de brillenwinkel komen." Kort daarna zag hij twee jongens de winkel uit rennen en bedacht zich geen moment. "Ze sprongen op de brommer om snel weg te komen, dus ik rende erachteraan." Op de Padjedijk was de kaasboer zo dichtbij dat hij de vluchtende mannen bijna kon aanraken. "Ik had ze graag van de brommer getrokken", vertelt Beuse.

Op het moment dat de overvallers merken dat ze worden achtervolgd, springt een van hen van de brommer. Dan ziet Beuse dat de jongen een flinke hamer in zijn handen heeft. "Daar schrok ik van", zegt hij. "Uiteindelijk heb ik ze niet meer kunnen pakken. Heel spijtig."

Heel ver kwamen de twee verdachten niet. De politie laat via X weten dat in de buurt twee mannen zijn aangehouden. Niemand raakte gewond.