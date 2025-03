Vrouw (18) aangehouden voor ontvoering en overval Amsterdam

Een zoon en zijn moeder zijn het slachtoffer geworden van een gewelddadige ontvoering en woningoverval in de nacht van 14 op 15 februari in Amsterdam. De politie vermoedt dat het om een gerichte actie gaat en zoekt getuigen.

De zoon werd in zijn auto overvallen en gegijzeld op de Willem Passtoorsstraat. Kort daarna werd de woning van zijn moeder overvallen, aan de Pradolaan in Amsterdam-West.

De politie denkt dat het een gerichte actie was en is op zoek naar informatie. Zondag 16 februari is een verdachte aangehouden, een 18-jarige vrouw uit Amsterdam.

ANP