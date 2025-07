Baby overleden in Gelderse Oene, politie start onderzoek naar toedracht

De politie is een onderzoek gestart naar het overlijden van een baby in het Gelderse Oene. Dat meldt de politie op X. Hulpdiensten kregen aan het begin van de middag een melding van een medische noodsituatie in een woning. Geboden hulp mocht helaas niet meer baten.

Over de doodsoorzaak van de baby is nog veel onduidelijk, en of het overlijden van de baby een medische oorzaak heeft kan de politie ook nog niet zeggen. Er wordt rekening gehouden met verschillende scenario's, aldus een woordvoerder.

De hulpdiensten rukten uit naar een woning aan de Beukenhaag in de Gelderse plaats. Ook werd een traumahelikopter opgeroepen. De politie is een onderzoek gestart naar de oorzaak van het overlijden.