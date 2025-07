'Meisje (11) rijdt huis binnen in Hengelo, ouders en baby ook in auto'

Paniek in een woonwijk in Hengelo zaterdagmiddag, nadat een auto met daarin een gezin dwars door de gevel van een woning reed. Volgens de regionale krant Tubantia zat er een 11-jarig meisje achter het stuur. Haar vader zou haar een stukje hebben laten rijden aan de Albert Verweijstraat. Op het moment van het ongeluk zaten ook haar moeder en een baby in de auto, aldus de krant.

De Tubantia schrijft dat het meisje per ongeluk op het gaspedaal trapte, in plaats van op de rem. Het gebeurde bij een bocht op een T-splitsing. Daardoor knalde de auto rechtdoor tegen een huis aan. De bewoners van de woning, die achter in de tuin waren, bleven volgens de krant ongedeerd. Ook het gezin in de auto zou niets hebben overgehouden aan het incident.

Schade aan woning

Volgens Tubantia dacht een aantal omwonenden eerst dat het om een gasexplosie ging, zo hard was de klap. De hulpdiensten rukten met spoed uit en zetten de straat af. De schade aan het huis is fors. Of de bewoners vannacht thuis kunnen slapen, is nog onzeker.

De politie laat aan Hart van Nederland weten alleen te kunnen bevestigen dat er niemand gewond is geraakt. Over de precieze toedracht en betrokkenen wil de politie vooralsnog niets kwijt.