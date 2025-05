Lotte (25) mishandeld met glas in gezicht, looft zelf 3000 euro uit voor gouden tip

Tijdens de Vierdaagsefeesten in Nijmegen werd Lotte* (25) vorig jaar zwaar mishandeld. Een vrouw sloeg haar met met een glas in haar gezicht. De dader is nog altijd spoorloos. Nu het politieonderzoek is vastgelopen, looft de jonge vrouw uit Wijchen zelf 3000 euro uit voor de tip die leidt tot identificatie en arrestatie.

Bekijk het verhaal van Lotte ook in de bovenstaande video.

Het incident gebeurde op maandag 15 juli 2024 rond middernacht op het Kelfkensbos, toen Lotte net haar verjaardag wilde vieren. Na een woordenwisseling met twee jonge vrouwen kreeg ze van één van hen een glas vol in het gezicht. Ze liep diepe snijwonden op bij haar oog, neus, hals en wang – op sommige plekken op slechts een millimeter van haar oog vandaan. In het ziekenhuis kreeg ze achttien hechtingen.

Tips, maar geen doorbraak

De aanval kwam volledig uit het niets, zegt Lotte. De twee jonge daders, vermoedelijk 16 en 18 jaar oud, gingen er direct na de mishandeling vandoor. Uit camerabeelden bleek dat ze mogelijk al eerder die avond op het terrein aanwezig waren. De politie verspreidde beelden via Opsporing Verzocht, maar ondanks tientallen tips leidde dat niet tot een doorbraak. Ook het type glas – afkomstig van de Action – bood geen sluitende aanknopingspunten.

Ruim een jaar later is de zaak gesloten. Voor Lotte voelt dat als onrecht. Ze leeft nog dagelijks met de gevolgen: littekens in haar gezicht, angst, slapeloze nachten en maandenlange therapie. Nu ze het vertrouwen in de opsporing deels kwijt is, hoopt ze via eigen initiatief alsnog gerechtigheid te krijgen. Tips zijn welkom via de mail.

*) Haar echte naam is bekend bij de redactie van Hart van Nederland