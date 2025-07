Persoon overleden in woning in Kesteren, vier verdachten aangehouden

Een persoon is woensdagavond om het leven gekomen in het Gelderse Kesteren. Het lichaam werd gevonden in een woning aan de Hoge Dijkseweg, meldt de politie. Vier verdachten zijn aangehouden.

Volgens de correspondent ontstond rond 21.00 uur een ruzie tussen arbeidsmigranten uit Oost-Europa die in een chalet op de camping De Betuwse Hofjes verbleven. De ruzie zou zijn uitgelopen op een steekpartij. Het slachtoffer is ter plekke overleden.

De politie doet op dit moment onderzoek naar de toedracht. Verdere details zijn door de politie nog niet bekendgemaakt.