Kerkdrielse toneeljuf (42) voor de rechter: misbruikte leerling tijdens lessen

Bij een 42-jarige vrouw uit Kerkdriel hangt een half jaar cel boven het hoofd. Ze wordt verdacht voor seksueel misbruik van een leerling tijdens toneellessen. Het misbruik zou tussen 2004 en 2010 hebben plaatsgevonden in haar eigen appartement, waar ze kinderen lesgaf en ook liet logeren. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) maakte zij misbruik van haar rol als docent en werden kinderen onderdeel van toneelspellen met een seksuele lading.

Verdachte Henriëtte B. gaf toe dat haar zelfgeschreven scripts te ver gingen, maar ze ontkent dat ze strafbare feiten heeft gepleegd. Ze speelde zelf een rol in de scènes, vaak die van een man, die gekoppeld was aan het meisje dat nu slachtoffer wordt genoemd. Het OM vindt dat B. puur handelde vanuit haar eigen fantasieën en behoeften, zonder rekening te houden met de kwetsbare positie van de kinderen.

'Doodziek'

Het meisje dat destijds slachtoffer werd, was pas tien jaar oud toen het misbruik begon. In de rechtbank vertelde zij dat ze pas jaren later aangifte durfde te doen, omdat ze zich jarenlang schaamde en schuldig voelde. "Uiteindelijk heeft dit alles me doodziek gemaakt", zei ze. De impact op haar leven is volgens haar enorm geweest.

"Ik had me moeten realiseren dat ik veel ouder was." Verdachte Henriëtte B.

Het OM is kritisch op het feit dat B. volgens hen geen volledige verantwoordelijkheid neemt. Ze blijft volgens justitie om de kern van de strafbare feiten heen draaien en geeft het slachtoffer niet de erkenning die ze nodig heeft. Gedragsdeskundigen achten B. wel verminderd toerekeningsvatbaar, een oordeel dat door het OM is overgenomen.

Verdachte zelf slachtoffer geweest van misbruik

Henriëtte B. vertelde in de rechtbank dat zij zelf in haar jeugd slachtoffer was van seksueel misbruik. In de periode van de toneellessen voelde zij zich eenzaam, kort na haar scheiding. Ze zegt dat ze haar jonge leerlingen als vriendinnen beschouwde. "Ik had me moeten realiseren dat ik veel ouder was", zei ze.

De rechtbank in Arnhem doet op 12 september uitspraak in deze zaak.