Potloodventer actief in Rotterdams park, beelden circuleren online

De politie is een onderzoek gestart naar een schennispleger in het Sidelingepark in Rotterdam. Woensdag 2 juli rond 15.00 uur kwamen hierover meerdere meldingen binnen. Er circuleren beelden van het incident op sociale media, meldt de politie.

Zedenrechercheurs hebben inmiddels met verschillende getuigen gesproken. De verdachte is een man met een lichte huidskleur en grijs haar, naar schatting zo'n 50 jaar oud. Hij droeg een geruite blauwe blouse met korte mouwen, een zwarte korte Nike-joggingsbroek en een blauw petje. Ook had hij een grote donkere rugzak bij zich.

Wie iets gezien heeft of weet wie deze man is, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.

