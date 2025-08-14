Terug

Vrouw en man overgoten met benzine in woning Harderwijk

Crime

Vandaag, 21:02

Een vrouw uit Harderwijk en een man uit het nabijgelegen Hierden zijn maandagochtend overgoten met benzine. Dit gebeurde in de woning van de vrouw. Dit bevestigt de politie na berichtgeving van de Harderwijker Courant.

De politie kreeg maandagochtend de melding dat een vrouw in de wijk Stadsweiden zou zijn overgoten met 'een vloeistof'. Ook de man uit Hierden bleek geraakt door de vloeistof.

Eenmaal ter plaatse trof de politie naast de bewoonster ook een 33-jarige man uit Oldebroek aan. Hij is direct aangehouden en wordt verdacht van meerdere strafbare feiten, waaronder poging tot moord of doodslag.

Beide slachtoffers raakten verder niet gewond. De verdachte is voorgeleid en zit momenteel nog vast.

