Trevor (30) zwaar mishandeld: 'Ik zei dat ik homo was, daarna werd ik wakker in ziekenhuis'

De 30-jarige Trevor is in de nacht van donderdag 31 juli op vrijdag 1 augustus ernstig mishandeld in de Smedestraat in Haarlem. De klap kwam onverwacht, de gevolgen zijn blijvend: een gebroken kaak, een gespleten lip, een gebroken oogkas en meerdere titanium platen in zijn gezicht. "Ik zei losjes: ik zie er hetero uit, maar ik ben gay. Daarna weet ik niks meer. Ik werd wakker in het ziekenhuis."

Trevor was die avond met vrienden op stap in café Stiel’s om zijn verjaardag te vieren. Rond 03.30 uur verlieten ze het café en raakten ze in gesprek met twee onbekende mannen. Aanvankelijk was de sfeer vriendelijk, vertelt hij aan Hart van Nederland.

“Eén van die jongens maakte een opmerking over de mooie vrouwen die rondliepen. Ik zei toen: 'Ik zie er hetero uit, maar ik ben gay.' Dat was het laatste wat ik me herinner. Niet veel later werd ik wakker in het ziekenhuis, compleet toegetakeld."

Volgens zijn vriend Fred, die bij hem was, sloeg de sfeer plotseling om ter hoogte van café Kokonoches. "De man kwam ineens op mij af, riep iets in het Nederlands en Arabisch en wilde me slaan. Toen ik hem ontweek, zag ik Trevor al op de grond liggen. Hij bewoog niet meer. De man keerde terug en trapte hem nog meerdere keren in zijn gezicht."

Omstanders grepen in en probeerden de dader tegen te houden, maar die wist zich los te rukken en te vluchten. De politie kwam snel ter plaatse en sprak met getuigen, maar de verdachte is nog voortvluchtig.

Zware verwondingen

Trevor werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. "Mijn kaak was op meerdere plekken gebroken. Mijn oogkas ook. De chirurgen hebben drie titanium platen en schroeven in mijn gezicht gezet, waarvan sommige blijvend zijn. Ik kan alleen vloeibaar voedsel eten en ben 6 tot 7 weken aan het herstellen. Ik voel me emotioneel en fysiek kapot. Het is traumatisch."

De mishandeling raakt Trevor extra diep omdat hij nog maar net probeert een nieuw leven op te bouwen. "Ik ben iets meer dan een jaar geleden gevlucht uit Oeganda, omdat ik daar als homo geen toekomst had. Ik werd verstoten door mijn eigen familie en leefde in constante angst. Hier in Nederland dacht ik veilig te zijn. Dat dit nu gebeurt, is onwerkelijk."

Trevor krijgt veel steun vanuit de queer community in Haarlem. "Zij vangen mij op, zorgen dat ik me niet alleen voel. Dat betekent alles voor mij, zeker na wat er is gebeurd. Ik hoop dat de dader wordt gevonden, zodat hij niet nog iemand dit kan aandoen."

Politieonderzoek nog in gang

De politie doet momenteel nog onderzoek naar het incident. De vermoedelijke dader is een man van iets meer dan 1.80 meter lang, met zwart haar. Hij droeg die nacht een zwart T-shirt en een zwarte korte broek. Ook de tweede man, die zich tijdens het incident niet gewelddadig opstelde, is sindsdien spoorloos.

