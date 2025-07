Schrik op A1: verdachten rennen snelweg over maar worden gepakt door politiehond

Automobilisten die zondagochtend over de A1 bij Deventer reden, werden opgeschrikt door twee mannen die over de snelweg renden. De twee waren op de vlucht voor de politie, nadat ze eerder die ochtend een ongeluk hadden veroorzaak op de Dortherweg in het Gelderse Epse.

Na de aanrijding tegen een boom, die rond 08.30 uur plaatsvond, besloten de drie inzittenden van de auto er vandoor te gaan. Twee personen namen daarbij een erg gewaagde keuze door de A1 over te steken waar op dat moment veel verkeer reed, het is onduidelijk waar de derde naartoe ging.

Politieagenten deden onderzoek rondom het gebied in de hoop de verdachten op te kunnen sporen. Uiteindelijk kwamen medewerkers van Rijkswaterstaat de inzittenden op het spoor toen zij op camera's iemand bij de A1 zagen lopen. Daarnaast kreeg ook de meldkamer telefoontjes dat er mensen op de snelweg liepen.

Derde verdachten nog voortvluchtig

De twee mannen hadden zich verstopt in de struiken en het bosgebied tussen de Schipbeek en de A1. Na ruim twee uur trof de politie de twee verdachten aan dankzij de hulp van een speurhond. Ze zijn aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Het is niet bekend waar de derde verdachte zich schuilhoudt.

De zwaar beschadigde auto is afgesleept, en de politie doet verder onderzoek. Het is nog onduidelijk waarom het drietal er na de aanrijding vandoor ging.