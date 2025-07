Tientallen autoruiten ingeslagen in Vlaardingen

Autobezitters in Vlaardingen zijn zondagochtend van een koude kermis thuisgekomen. In meerdere wijken zijn in de nacht van zaterdag op zondag bij tientallen auto's de ruiten ingeslagen.

De meeste vernielingen zouden zijn gepleegd aan de Van Baerlestraat in Vlaardingen-West, meldt Rijnmond. Daar ontving de politie 18 meldingen. Ook op de Dirk de Derdelaan, Claudius Civiluslaan, Surinamesingel en de Van Hogendorplaan zouden autoruiten zijn ingeslagen, aldus de regionale omroep.

Noodhamer

De dader of daders zouden vermoedelijk een zogeheten 'lifehammer' hebben gebruikt: een noodhamer waarmee normaal gesproken autoruiten worden ingeslagen als een voertuig te water raakt. Wie verantwoordelijk is voor de vernielingen, is nog niet bekend. Wel is op camerabeelden van een buurtbewoner te zien hoe een persoon op een fatbike 's nachts bij een auto stopt en de ruiten inslaat, zo meldt Rijnmond.

De politie roept iedereen op die meer weet zich te melden.