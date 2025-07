Twee gewonden na ernstig ongeluk op A12 bij Bunnik

Bij een ongeluk op de A12 bij Bunnik zijn vannacht twee mensen gewond geraakt. Eén van hen is er volgens de politie slecht aan toe.

Twee auto's kwamen met elkaar in botsing. Eén van de voertuigen kwam tot stilstand midden op de snelweg, de ander belandde in de vangrail. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog niet bekend. De politie onderzoekt de toedracht.

De snelweg was urenlang volledig afgesloten. Inmiddels is de weg weer open voor verkeer.