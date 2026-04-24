Vier jaar cel voor hoofdverdachte grote stadsbrand Arnhem

Vier jaar cel voor een brand die een stuk Arnhem voorgoed veranderde. De rechtbank in Arnhem heeft vrijdag de 58-jarige Koert H. veroordeeld voor het stichten van de grote brand in de binnenstad, waarbij tien historische panden verloren gingen.

Het Openbaar Ministerie had een veel hogere straf geëist: tien jaar cel. De rechtbank gaat daar niet in mee. Volgens de rechters past zo'n zware straf eerder bij een gerichte aanslag. Daar was in dit geval geen sprake van. De brand ontstond na wat de rechtbank omschrijft als "een impulsieve en asociale actie, die volledig uit de hand is gelopen".

De schade na de brand was enorm. Veel omwonenden en winkeliers konden een tijd lang niet bij hun woning of winkel. In de bovenstaande video vertelt burgemeester Marcouch dat de brand ook heel anders had kunnen aflopen.

Meerdere panden verloren bij brand

H. stak een container met karton in brand achter een winkelpand in de Varkensstraat. Kort daarna sloegen de vlammen over en ontstond een grote uitslaande brand. De brandweer had moeite om het vuur onder controle te krijgen, mede door de ligging in de binnenstad.

Rechtbanktekening van Koert H. tijdens de eerste pro-formazitting van het onderzoek naar de grote brand in de Arnhemse binnenstad. Beeld: ANP

De gevolgen waren enorm. Complete panden gingen verloren en het historische karakter van het gebied liep flinke schade op. Ondanks de omvang van de brand raakte niemand gewond en vielen er geen doden.

H. heeft altijd ontkend. Het bewijs bestaat onder meer uit camerabeelden en geluidsopnamen, die zowel door de politie als door specialisten van het Nederlands Forensisch Instituut grondig zijn onderzocht. Bovendien heeft de 31-jarige medeverdachte verklaard dat H. met een aansteker om de container heen liep en deze aanstak. Volgens de rechtbank is er geen reden om aan het waarheidsgehalte van deze verklaring te twijfelen.

Schadevergoeding en locatieverbod

De rechtbank heeft H. ook een maatregel opgelegd waarmee hij na het uitzitten van zijn celstraf in de gaten kan worden gehouden. Daarnaast mag hij vijf jaar lang Arnhem niet in.

Twintig gedupeerden hebben in het kader van het strafproces een schadevergoeding ingediend. H. moet in totaal ruim 208.000 euro betalen.

Vrijspraak voor andere verdachten

In de zaak stonden ook twee medeverdachten terecht. Tegen hen had het Openbaar Ministerie al vrijspraak geëist. De rechtbank is daarin meegegaan, waardoor zij niet worden veroordeeld.