Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Inbreker faalt bij Mission Impossible-inbraak in fietsenwinkel Apeldoorn

Crime

Vandaag, 12:40 - Update: 2 uur geleden

Link gekopieerd

Een 32-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats heeft dinsdagavond een opmerkelijke inbraak gepleegd bij een fietsenwinkel in Apeldoorn, dat meldt de politie Apeldoorn. Rond 23.00 uur klom hij via een gat in het dak naar binnen, met een touw om zichzelf naar beneden te laten zakken.

Zijn plan leek eerst te slagen, maar liep al snel vast toen hij tientallen kilo's aan fietsen omhoog wilde hijsen via hetzelfde touw. Dat lukte niet: de buit bleef halverwege hangen.

Politie snel ter plaatse

Agenten en een hondengeleider waren snel ter plaatse en hielden de man aan. In zijn auto werden nog twee andere fietsen gevonden, vermoedelijk ook gestolen.

De politie is nu op zoek naar de eigenaren van die fietsen.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.