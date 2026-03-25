Inbreker faalt bij Mission Impossible-inbraak in fietsenwinkel Apeldoorn

Een 32-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats heeft dinsdagavond een opmerkelijke inbraak gepleegd bij een fietsenwinkel in Apeldoorn, dat meldt de politie Apeldoorn. Rond 23.00 uur klom hij via een gat in het dak naar binnen, met een touw om zichzelf naar beneden te laten zakken.

Zijn plan leek eerst te slagen, maar liep al snel vast toen hij tientallen kilo's aan fietsen omhoog wilde hijsen via hetzelfde touw. Dat lukte niet: de buit bleef halverwege hangen.

Politie snel ter plaatse

Agenten en een hondengeleider waren snel ter plaatse en hielden de man aan. In zijn auto werden nog twee andere fietsen gevonden, vermoedelijk ook gestolen.

De politie is nu op zoek naar de eigenaren van die fietsen.