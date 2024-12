Geen vervolging rond vuurwerkincident raadsleden Montferland

Er wordt niemand vervolgd voor het vuurwerk dat afging bij twee raadsleden in 's-Heerenberg begin december. De politie en het OM kunnen niet achterhalen wie ervoor verantwoordelijk was, dat heeft het OM laten weten aan de gemeente Montferland. Het onderzoek is afgerond en krijgt dus geen strafrechtelijk vervolg.

Op maandagavond 2 december waren twee raadsleden op weg naar een vergadering over de komst van een asielzoekerscentrum, toen ze bekogeld werden met zwaar vuurwerk. Het kwam van een groep van tientallen mensen die op de stoep van het gebouw waar de vergadering plaatsvond, demonstreerde tegen de komst van het asielzoekerscentrum.

Piep in oren

Eén van de twee raadsleden vertelde na het incident dat het 'zware knalvuurwerk' direct naar het hoofd werd gegooid. De ander hield gedurende een periode een piep in de oren over aan het incident. Een politieauto en een auto van een boa raakten zwaar beschadigd.

"Hoewel het onderzoek geen strafrechtelijke gevolgen heeft, blijft het onacceptabel dat onze raadsleden zich onveilig hebben gevoeld tijdens hun werk", aldus burgemeester Harry de Vries op de website van de gemeente. "We staan voor een respectvolle omgang met elkaar, zeker in het politieke debat. Dit incident benadrukt nogmaals hoe belangrijk het is om dit soort demonstraties in goede banen te leiden."

Tien dagen na het incident keurde een ruime meerderheid van de Gelderse gemeenteraad het zogeheten "communicatie- en participatieplan" over de opvang van asielzoekers goed.

ANP