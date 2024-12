Raadsleden bekogeld met vuurwerk bij protest tegen asielplannen Montferland

In 's-Heerenberg zijn maandagavond twee raadsleden van de gemeente Montferland bekogeld met vuurwerk. Het incident gebeurde voor de raadsvergadering waarin werd gesproken over de gemeentelijke asielplannen. Dat meldt De Gelderlander.

Een groep van enkele tientallen actievoerders had zich verzameld op de stoep van het gebouw waar de vergadering plaatsvond. Toen raadsleden Boris van Oosterom en Jenneke Laurense-Weidema van Lijst Groot Montferland langsliepen, werd volgens de krant knalvuurwerk afgestoken.

Laurense-Weidema vertelt dat het 'zwaar knalvuurwerk' direct naar haar hoofd werd gegooid. Van Oosterom voegt daaraan toe: "Ik hoor nog de helft, ik heb een piep in mijn oor en ben blij dat er paracetamol is geregeld. Ik ben duizelig, en ik weet nog niet of ik mijn oren moet laten nakijken." Het is nog onduidelijk of de raadsleden aangifte gaan doen.

De gemeente is van plan om maximaal 250 asielzoekers op te vangen.