Raadsleden na vuurwerkincident: 'Had veel erger kunnen aflopen'

De twee raadsleden van de gemeente Montferland die maandagavond geraakt werden door zwaar vuurwerk bij een vergadering over de komst van een asielzoekerscentrum (azc) in Didam, zijn erg geschrokken. "Het had veel erger kunnen aflopen, en dat inzicht maakt diepe indruk," zeggen Jenneke Laurense-Weidema en Boris van Oosterom (beiden Lijst Groot Montferland).

Tijdens de raadsvergadering van maandagavond over nieuwe asielplannen sprak burgemeester Harry de Vries zich fel uit tegen betogers die vuurwerk naar raadleden gooiden. Bekijk de beelden hierboven.

De twee raadsleden zeggen ondanks het voorval open te blijven staan voor "dialoog, op basis van respect en wederzijds vertrouwen". Van Oosterom kampte na het incident met hoofdpijn, oorpijn en een piep in zijn oor en meldde zich ziek. Hij verwacht woensdag weer aan de slag te gaan.

Burgemeester Harry de Vries van Montferland reageerde fel op het incident. "Het is triest en verwerpelijk", zegt hij. Hij benadrukte dat protesteren mag, maar dat het gooien van vuurwerk naar mensen onacceptabel en crimineel gedrag is. De Vries gaf aan dat de vuurwerkgooiers waarschijnlijk deel uitmaakten van een groep demonstranten tegen de komst van het azc.

Noodbevel

Om herhaling te voorkomen overweegt De Vries een noodbevel voor de volgende vergadering, die donderdag plaatsvindt. Dit zou betekenen dat demonstranten niet meer bij de ingang van de raadszaal mogen staan. Tegelijkertijd benadrukt de burgemeester dat dergelijke bijeenkomsten openbaar blijven. "Maar iedereen wordt wel stevig gecontroleerd. We zullen alles inzetten voor de veiligheid."

De politie onderzoekt het incident en bekijkt camerabeelden. Er is nog geen aangifte gedaan tegen de vuurwerkgooiers, maar de schade aan voertuigen en het wegdek wijst op het gebruik van illegaal zwaar vuurwerk. De recherche zoekt naar tips en betrokkenen.

Asielzoekers

De plannen voor de opvang van 250 asielzoekers in Didam hebben de afgelopen weken voor veel protesten gezorgd. "Er is veel koudwatervrees," zegt De Vries. "Maar het is voor lokale bestuurders ook moeilijk om helder te zijn naar hun inwoners, want de boodschap uit Den Haag verandert nogal eens. Wat meer duidelijkheid zou wel zeer welkom zijn."

De raadsleden zeggen ondanks de druk en het geweld vastberaden te blijven. Ze zijn daarover bezorgd, maar het sterkt hen ook in de overtuiging "dat we ons werk blijven doen voor jullie, onze inwoners".

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP