Loterij moet dorpshuis redden: heel Wjelsryp in actie voor miljoenrenovatie

Vandaag, 22:15

Wat doe je als het dorpshuis, de plek waar je hele leven zich afspeelt, dringend opgeknapt moet worden maar de rekening richting een miljoen euro gaat? In het Friese Wjelsryp hebben ze daar een antwoord op: samen in actie komen. Vrijdag trok het dorp alles uit de kast met een fanfare door de straten en het luiden van de noodklok.

Het Doarpshûs Yn'e Mande is al generaties lang dé ontmoetingsplek van Wjelsryp, een dorp met zo'n 447 inwoners. Verenigingen maken er dagelijks gebruik van: van de fanfare en toneelclub tot volleybal, badminton, kaatsen en de biljartvereniging. Ook schoolkinderen krijgen er gymles en na geboortes, huwelijken en uitvaarten komt het dorp hier samen.

Het gebouw is echter oud en slecht geïsoleerd. Er is nog enkel glas, via het dak verdwijnt warmte en de energierekening is hoog. De totale renovatie en verduurzaming kost ongeveer een miljoen euro.

De gemeente Waadhoeke draagt zo'n 30 procent van de kosten bij. De rest moet het dorp zelf ophoesten. Daarom is een loterij bedacht, met als hoofdprijs een Toyota RAV4 hybride. Tot nu toe zijn er zo'n 5.700 loten verkocht, maar de organisatie hoopt richting de 20.000 te gaan.

Het is niet de eerste keer dat Wjelsryp zoiets doet. In 1971 werd ook een grote loterij gehouden om het dorpshuis te bouwen. Toen won een meisje van 6 jaar een auto. "Dat vergeten mensen hier nooit meer", vertelt voorzitter Meinte Meinsma tegen Hart van Nederland.

Op bovenstaande video zie je hoe dorpsgenoten door de straten trekken.

Door Redactie Hart van Nederland

