'Verdachte (28) dood Maurice (54) uit Leeuwarden is overlastgevende buurman'

Crime

Vandaag, 16:50

De 28-jarige man die is aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de dood van Maurice van der Veen zou geregeld voor overlast zorgen in de buurt. Dat schrijft de Leeuwarder Courant maandag. Volgens de krant zou de verdachte een buurman van Maurice zijn geweest.

Op woensdag 29 oktober werd het lichaam van de 54-jarige Maurice aangetroffen in zijn woning aan de Wismastate in Leeuwarden. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. Wel is bekend dat Maurice maandag 27 oktober door een misdrijf om het leven is gekomen. 

De dood van Maurice zorgde voor een grote schok in de buurt:

Angst in buurt Leeuwarden na dood Maurice: 'Wie weet zijn wij de volgende'
2:14

Angst in buurt Leeuwarden na dood Maurice: 'Wie weet zijn wij de volgende'

Dinsdag werd een man uit Leeuwarden aangehouden. Hij is overgebracht naar het cellencomplex en zal worden verhoord. Of de verdachte betrokken is bij de dood van het slachtoffer en wat zijn rol precies is geweest, wordt nog onderzocht. Volgens de krant zou de man bekend staan als verward.

Camerabeelden

De politie vraagt mensen die meer informatie of camerabeelden hebben, zich nog steeds te melden. Mensen die maandagmiddag tussen 12.00 en 17.00 uur in de buurt van de Wismastate waren, worden opgeroepen om zich te melden als ze iets opvallends hebben gezien. Ook mensen die toen op de route tussen de Wismastate en Winkelcentrum Camminghaburen liepen of reden, wordt gevraagd of ze iets ongewoons hebben opgemerkt.

Inwoners en ondernemers uit Cammpinghaburen met een deurbel- of beveiligingscamera worden verzocht om de beelden van 26, 27 en 28 oktober te delen met de politie. Mensen kunnen contact opnemen via de Opsporingstiplijn 0800-6070 of via het tipformulier op deze pagina. Anoniem informatie delen kan door te bellen met 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem). 

Door Redactie Hart van Nederland

