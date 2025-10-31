Terug

Maurice van der Veen (54) door misdrijf omgekomen, wat is er die dag gebeurd?

Crime

Vandaag, 17:37 - Update: 1 uur geleden

De 54-jarige Maurice van der Veen is door een misdrijf om het leven gekomen, meldt de politie vrijdag. Het lichaam van de man werd woensdag aangetroffen in een woning in Leeuwarden. De grote vraag is wat zich precies heeft afgespeeld. De politie wil vooral weten wat er op maandag 27 oktober is gebeurd.

Van der Veen werd dood aangetroffen in een woning in een appartementencomplex aan de Wismastate. Mensen hadden hem toen al een paar dagen niet gezien. Het Team Grootschalige Opsporing (TGO) doet uitgebreid onderzoek naar zijn overlijden. "Inmiddels staat vast dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen", aldus de politie.

Wie weet meer?

Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. De politie wil weten wie zich op maandag 27 oktober in of rond de woning bevond. Daarom worden mensen die die middag en avond in de buurt van de Wismastate waren, opgeroepen om zich te melden als ze iets opvallends hebben gezien. Ook mensen die toen op de route tussen de Wismastate en Winkelcentrum Camminghaburen liepen of reden, wordt gevraagd of ze iets ongewoons hebben opgemerkt.

"Heeft u daar iets gezien? Bijvoorbeeld personen die zich verdacht gedroegen of zich anders dan normaal ophielden in de buurt? Of een voertuig dat niet in de straat thuishoorde of opvallend parkeerde? Of andere ongewone situaties op die dag? Geef die informatie aan ons door."

Daarnaast komt de politie graag in contact met mensen uit Camminghaburen die camerabeelden hebben. Ook mensen die toevallig in de wijk reden en beschikken over een dashcam worden gevraagd de beelden te delen als hierop verdachte personen of situaties te zien zijn. "Elk stukje informatie, hoe klein ook, kan helpen om duidelijk te krijgen wat er met het slachtoffer is gebeurd en wie daarvoor verantwoordelijk is."

Mensen kunnen contact opnemen via de Opsporingstiplijn 0800-6070 of via het tipformulier op deze pagina. Anoniem informatie delen kan door te bellen met 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem). 

Door Redactie Hart van Nederland

