Man (54) overleden aangetroffen in zijn woning in Leeuwarden

In een appartementencomplex aan de Wismastate in Leeuwarden is woensdag een 54-jarige man overleden aangetroffen in zijn woning. De politie begon een onderzoek nadat er meldingen binnenkwamen dat de man enkele dagen niet was gezien. De politie doet onderzoek naar het scenario van een misdrijf, maar sluit andere scenario’s niet uit. Agenten die ter plaatse gingen, troffen de man dood aan. Direct werd een onderzoek gestart, onder meer door de Forensische Opsporing. Ook een Team Grootschalige Opsporing (TGO) is bij de zaak betrokken.

Getuigen gezocht

Mocht je iets opvallends hebben gezien of gehoord op maandag 27 oktober, dinsdag 28 oktober of woensdag 29 oktober in of rond de Wismastate, worden dringend verzocht contact op te nemen met de politie. Ook mensen met aanvullende informatie over de zaak kunnen zich melden.