Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Man (54) overleden aangetroffen in zijn woning in Leeuwarden

Crime

Vandaag, 18:35

Link gekopieerd

In een appartementencomplex aan de Wismastate in Leeuwarden is woensdag een 54-jarige man overleden aangetroffen in zijn woning. De politie begon een onderzoek nadat er meldingen binnenkwamen dat de man enkele dagen niet was gezien. De politie doet onderzoek naar het scenario van een misdrijf, maar sluit andere scenario’s niet uit. Agenten die ter plaatse gingen, troffen de man dood aan. Direct werd een onderzoek gestart, onder meer door de Forensische Opsporing. Ook een Team Grootschalige Opsporing (TGO) is bij de zaak betrokken.

Getuigen gezocht

Mocht je iets opvallends hebben gezien of gehoord op maandag 27 oktober, dinsdag 28 oktober of woensdag 29 oktober in of rond de Wismastate, worden dringend verzocht contact op te nemen met de politie. Ook mensen met aanvullende informatie over de zaak kunnen zich melden.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.