Angst in buurt Leeuwarden na dood Maurice: 'Wie weet zijn wij de volgende'

De schok in de buurt is groot na het nieuws over de overleden Maurice van der Veen. De 54-jarige man is om het leven gebracht en werd woensdag dood aangetroffen in zijn woning aan de Wismastate in Leeuwarden. Het is nog steeds onduidelijk wat er is gebeurd. Buurtgenoten zijn angstig en zitten met veel vragen.

Omwonenden geloofden het amper toen ze het hoorden. "Ik kende hem heel goed. Het was een maat van mij. Dit doet heel erg zeer", vertelt een buurtbewoner aan Hart van Nederland. "Er zat geen kwaad in die jongen. Het is verschrikkelijk. Ik heb geen idee waarom hij om het leven is gebracht."

Maurice kwam vaak bij de plaatselijke slager. Hierdoor kwam de zaak ook aan het rollen. Maurice kwam twee keer per dag langs in de slagerij, vertelt de slager aan Hart van Nederland. Toen Maurice niet meer kwam opdagen, sloeg hij alarm.

Willekeurig of gepland?

Het idee dat er mogelijk een moordenaar rondloopt zorgt voor veel angst in de buurt. "Zondagnacht werd er ook bij ons aangebeld en waren er inbraakmeldingen. Het is vooral heel eng", vertelt een andere buurtbewoner. "Gaat dit om een willekeurig misdrijf of gepland? Want als het willekeurig is geweest, wie weet zijn wij de volgende."

Omwonenden hopen dat het mysterie rondom Maurices dood snel wordt opgelost. "Het is toch onvoorstelbaar. We hopen dat ze de dader snel vinden."

Getuigenoproep

De politie probeert duidelijk te krijgen wie er maandag bij Maurice zijn geweest en wat er met hem is gebeurd. De politie wil vooral weten wat er op maandag 27 oktober is gebeurd.

Daarom worden mensen die die middag en avond in de buurt van de Wismastate waren, opgeroepen om zich te melden als ze iets opvallends hebben gezien. Ook mensen die toen op de route tussen de Wismastate en Winkelcentrum Camminghaburen liepen of reden, wordt gevraagd of ze iets ongewoons hebben opgemerkt.

Mensen kunnen contact opnemen via de Opsporingstiplijn 0800-6070 of via het tipformulier op deze pagina. Anoniem informatie delen kan door te bellen met 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).