Niet Amsterdam, maar Leeuwarden 'koploper' in cocaïnegebruik

Niet Amsterdam, Rotterdam of Eindhoven, maar Leeuwarden is de nieuwe 'cocaïnehoofdstad' van Nederland. Uit nieuw rioolonderzoek blijkt dat Amsterdam door de Friese stad voorbij is gestreefd in het cocaïnegebruik. Dat meldt de Leeuwarder Courant.

Daarnaast is het cocaïnegebruik in Leeuwarden ook nog flink gestegen ten opzichte van 2023. In dat jaar werd op verzoek van het CDA voor het eerst gemeten hoeveel drugs er gebruikt wordt. Dit wordt gedaan met rioolonderzoek, waarbij een week lang monsters van het rioolwater worden genomen. Op basis van de aanwezige stoffen kan het drugsgebruik onder de inwoners worden berekend.

In 2023 werd er nog 1192 milligram aan benzoylegonine (een restproduct van het menselijk lichaam op basis waarvan cocaïnegebruik wordt berekend) per duizend inwoners gemeten. Dit jaar steeg het naar 1748 milligram. In onderzoek uit 2024 scoorde Amsterdam 1206 milligram per duizend inwoners. Ook in Rotterdam (973 milligram), Eindhoven (810 milligram) en Zwolle (493 milligram) werd er een stuk minder cocaïne gebruikt dan in Leeuwarden.

Populariteit

Volgens de krant is de drug amfetamine, ook wel speed genoemd, in Leeuwarden ook populairder dan in de rest van het land. MDMA, ketamine, Methamfetamine en diverse vormen van MMC worden in Leeuwarden dan juist minder gebruikt in vergelijking met andere steden.

Niet alle Nederlandse gemeentes onderzoeken het rioolwater op sporen van drugsgebruik.