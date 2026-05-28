Explosie blaast geldautomaat uit gevel bij plofkraak in Drachten

Crime

Vandaag, 09:48

Een enorme ravage. Dat is wat is achtergebleven bij een pand in het Friese Drachten. Rond 05.15 uur was het gebouw aan de Zuidkade doelwit van een plofkraak. Meer specifiek ging het om de geldautomaat die in de muur was gebouwd. Wás, want van het apparaat en de gevel is weinig meer over. Een groot deel van de brokstukken ligt op straat. De politie is op zoek naar twee verdachten.

Het goede nieuws: niemand raakte gewond bij het voorval, meldt de politie. Na de explosie kwamen meerdere meldingen binnen, waarna agenten snel ter plaatse gingen. De verdachten zijn na de kraak gevlucht op een scooter of motorscooter. Of er iets buit is gemaakt, is nog niet duidelijk.

Hotelletje gepakt?

Het onderzoek is volop bezig en de politie is "natuurlijk op zoek naar getuigen en camerabeelden waarop verdachte personen en of voertuigen te zien zijn rond het tijdstip van de plofkraak." Ook zegt de politie uit te kijken naar andere voertuigen, want "we zien bij plofkraken dat er soms gebruik wordt gemaakt van andere voertuigen, die in de omgeving klaar staan om verder mee te vluchten."

Ook houden ze recente hotel- en vakantieparkboekingen in de gaten. "Het kan zijn dat de daders in de afgelopen dagen zijn verbleven in een hotel of vakantiewoning om zich voor te bereiden. Dit soort informatie over verdachte situaties in de omgeving van Drachten kan ook heel belangrijk zijn in ons onderzoek", besluit de politie.

Door Daniël Bom

