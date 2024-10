FNV: 'Kortingsactie en nachtopening MediaMarkt volstrekt onverantwoord'

FNV noemt de kortingsactie en nachtopening die MediaMarkt in Rotterdam deed "volstrekt onverantwoord". De vakbond zegt dat grote internationale winkelconcerns "steeds verder" gaan in het bedenken van kortingsmomenten. "Directies en eigenaren hebben de belangen van medewerkers en van de maatschappij volstrekt uit het oog verloren. Alles is gericht op nóg meer winst", stelt FNV Winkelstraat.

De MediaMarkt wilde vieren dat het 25 jaar geleden is dat het eerste filiaal in Nederland de deuren opende. Er was een kortingsactie en een nachtopening gepland, maar deze liep volledig uit de hand. Ongeveer honderd medewerkers van MediaMarkt moesten uren in het gebouw blijven, omdat het niet veilig genoeg was om naar buiten te gaan. De woordvoerder van MediaMarkt sprak zondagochtend van een "behoorlijke impact".

Lees ook: Rellen en vernielingen in Rotterdam door kortingsactie MediaMarkt

Twee aanhoudingen

De politie heeft twee mensen opgepakt. Zo werd er onder meer met vuurwerk gegooid, en werden er ramen stukgemaakt. De jongste opgepakte man komt uit Tilburg, de 37-jarige heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. Een woordvoerder zegt dat een groep mensen duidelijk kwaad in de zin had, zo kwamen er mensen met gezichtsbedekking naar het Binnenwegplein. De MediaMarkt had een veiligheidsplan gemaakt en dit eerder besproken met de politie. Zo waren er beveiligers aanwezig.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Hart van Nederland/ANP