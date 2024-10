Twee mensen opgepakt bij MediaMarkt-rel Rotterdam: 'Actie geen goed idee'

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag twee mensen opgepakt rondom het MediaMarkt-geweld in Rotterdam, meldt de politie. Een 37-jarige man is opgepakt voor het bedreigen van een hondengeleider, een 21-jarige man voor het niet opvolgen van een bevel van de politie. De politie was op de hoogte van de actie.

De jongste opgepakte man komt uit Tilburg, de 37-jarige heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. De woordvoerder zegt dat een groep mensen duidelijk kwaad in de zin had, zo kwamen er mensen met gezichtsbedekking naar het Binnenwegplein.

Kort(sluit)ing

De MediaMarkt wilde vieren dat het 25 jaar geleden is dat het eerste filiaal in Nederland de deuren opende. Er was een kortingsactie en een nachtopening gepland tussen middernacht en 01.00 uur, op het moment dat de klok zogezegd het 25e uur slaat. Sommige klanten stonden al uren in de rij toen het misging. Er is onder meer met vuurwerk gegooid, ook zijn ramen stukgemaakt. De politie moest het plein rond 00.30 uur leeghalen, de deuren van de MediaMarkt zijn nooit opengegaan.

Een woordvoerder zei eerder dat de politie er niks van had gehoord en dat ze hadden kunnen zeggen dat een nachtopening bij het Binnenwegplein "geen goed idee was". De MediaMarkt heeft eerder deze week met twee wijkagenten het veiligheidsplan doorgesproken. Hiermee geconfronteerd zegt de woordvoerder van de politie nu dat blijkbaar toen is besloten dat de voorgenomen veiligheidsmaatregelen, zo waren er beveiligers, voldoende waren.

