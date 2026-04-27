NS-medewerkers vinden gehuurde OV-fiets te koop op vrijmarkt

NS-medewerkers vinden gehuurde OV-fiets te koop op vrijmarkt

Op de vrijmarkt bij station Almere Centrum hebben NS-veiligheidsmedewerkers een opvallende ontdekking gedaan: een OV-fiets die gewoon te koop werd aangeboden voor 55 euro. De fiets stond vlak bij het station, wat direct argwaan wekte.

Medewerkers gingen poolshoogte nemen en controleerden de herkomst van de fiets. Al snel bleek dat die een dag eerder, op 26 april, was verhuurd in Amsterdam. Daarmee was duidelijk dat er iets niet klopte.

Na de controle werd snel gehandeld. In samenwerking met handhaving en politie is de fiets veiliggesteld. Uiteindelijk is de OV-fiets weer teruggebracht naar de fietsenstalling.

Verkoop OV-fiets verboden

De NS-veiligheidsmedewerkers waarschuwen op Instagram dat het verkopen van OV-fietsen strafbaar is. Zo kan het worden gezien als heling of verduistering. Dat kan uitlopen op een boete of zelfs strafrechtelijke vervolging.

