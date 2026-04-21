School Almere dicht na vernielingen, vrees voor meer

Middelbare school De Meergronden in Almere blijft dinsdag gesloten vanwege 'verwachte ongeregeldheden'. In een e-mail van rector Karlien Wegman aan ouders van leerlingen staat dat de schoolleiding daartoe heeft besloten. Op de school zitten ruim 1.300 leerlingen.

Een kleine groep leerlingen bereidde in overleg met de schoolleiding een examenstunt voor, staat in de mail. Tijdens die voorbereiding op maandagmiddag is een andere groep leerlingen de school binnengekomen en heeft vernielingen aangericht en 'een troep gemaakt in de school'. Zo werd er onder meer met meubels gegooid.

Een woordvoerder van de Almeerse Scholen Groep (ASG), de overkoepelende organisatie waar De Meergronden onder valt, bevestigt dat Wegman de e-mail heeft verstuurd en dat de school dinsdag gesloten blijft. De school was niet bereikbaar voor een reactie.