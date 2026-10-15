OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Twee mannen opgepakt voor mogelijke fraude met herstel toeslagenaffaire

Twee mannen opgepakt voor mogelijke fraude met herstel toeslagenaffaire

Crime

Vandaag, 17:31

Link gekopieerd

De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) heeft twee verdachten aangehouden voor mogelijke fraude met de herstelregeling voor de toeslagenaffaire. Het zijn twee mannen van 50 en 39 uit Rotterdam.

Ze zouden onjuiste schulden hebben opgegeven bij Sociale Banken Nederland (SBN) en daarvoor vervalste documenten hebben overgelegd. SBN handelt schulden af van gedupeerden van de toeslagenaffaire.

Mogelijk meer aanhoudingen

Naast de twee aanhoudingen zijn er ook andere mensen verhoord die mogelijk betrokken zijn geweest bij de fraude. De FIOD houdt rekening met nog meer aanhoudingen.

Door ANP

Lees ook

'Doorbraak voor toeslagenouders: psychische schade gezin aangetoond'
Zorg
'Doorbraak voor toeslagenouders: psychische schade gezin aangetoond'
Toeslagenherstel dreigt weer te vertragen, staatssecretaris grijpt opnieuw in
Beleid
Toeslagenherstel dreigt weer te vertragen, staatssecretaris grijpt opnieuw in
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.