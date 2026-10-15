Twee mannen opgepakt voor mogelijke fraude met herstel toeslagenaffaire

De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) heeft twee verdachten aangehouden voor mogelijke fraude met de herstelregeling voor de toeslagenaffaire. Het zijn twee mannen van 50 en 39 uit Rotterdam.

Ze zouden onjuiste schulden hebben opgegeven bij Sociale Banken Nederland (SBN) en daarvoor vervalste documenten hebben overgelegd. SBN handelt schulden af van gedupeerden van de toeslagenaffaire.

Mogelijk meer aanhoudingen

Naast de twee aanhoudingen zijn er ook andere mensen verhoord die mogelijk betrokken zijn geweest bij de fraude. De FIOD houdt rekening met nog meer aanhoudingen.