Toeslagenherstel dreigt weer te vertragen, staatssecretaris grijpt opnieuw in

Staatssecretaris Sandra Palmen (Herstel Toeslagen) grijpt opnieuw in bij de hersteloperatie voor slachtoffers van het toeslagenschandaal. Zonder versnelling dreigt het kabinet zijn doelstelling voor eind 2027 niet te halen, laat de bewindsvrouw weten aan de Tweede Kamer.

Speciale taskforce

Vooral bij Stichting Gelijkwaardig Herstel (SGH), opgericht door prinses Laurentien, moet het tempo omhoog. De stichting handelt momenteel ongeveer 300 aanvragen per maand af. Volgens Palmen moeten dat er minstens 675 worden om alle gedupeerden die recht hebben op extra compensatie eind volgend jaar een voorstel te kunnen doen. Een speciale taskforce moet daarom zorgen voor meer capaciteit en kortere doorlooptijden. Volgens Palmen wachten sommige ouders al veel te lang op compensatie, nieuwe vertraging zou desastreus zijn.

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De muurschildering 'Toeslag af...' werd in mei onthuld in de Utrechtse wijk Overvecht. Kunstenaar JanIsDeMan maakte deze samen met jongeren die betrokken waren bij de toeslagenaffaire. Met het kunstwerk willen ze aandacht vragen voor hun verhaal, erkenning en herstel. Bekijk het kunstwerk in de video hierboven.

Twee routes, SGH populairder

Gedupeerden kunnen sinds kort kiezen uit twee routes. Bij SGH vertellen zij hun verhaal, waarna de schade wordt vastgesteld. Ten tweede is er nog het digitale loket MijnHerstel. Via dit loket kunnen ouders zelf aangeven voor welke schade zij compensatie vragen. Hoewel MijnHerstel sneller is, kiest vier op de vijf gedupeerden voor SGH. Via het digitale loket kan binnen een maand een aanbod volgen, terwijl dat bij SGH ongeveer drie maanden duurt. In sommige regio's is voor SHG bovendien een wachtlijst.

Zorgen om stilgevallen dossiers

Palmen maakt zich ook zorgen over ongeveer duizend gedupeerden die zich bij SGH hebben aangemeld, maar vervolgens nog geen enkele vervolgstappen hebben gezien. Ten slotte wordt gekeken naar de rol van advocaten. Zij behandelen soms veel dossiers tegelijk, wat volgens de staatssecretaris voor extra opstoppingen kan zorgen.