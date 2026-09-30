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'Doorbraak voor toeslagenouders: psychische schade gezin aangetoond'

Zorg

Vandaag, 10:20

Voor het eerst is vastgesteld dat ouders én hun kinderen psychische schade hebben opgelopen door het toeslagenschandaal. Onafhankelijk onderzoek bij een gezin uit Nijverdal toont aan dat hun klachten door de affaire zijn veroorzaakt, schrijft Tubantia.

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Het gaat om Renate Wolbers en Jeroen Wolterink en hun kinderen. Volgens hun advocaat is het voor het eerst dat in een civiele procedure een verband is vastgesteld tussen psychiatrische klachten en het toeslagenschandaal.

Tienduizenden euro's terugbetalen

Wolbers en Wolterink werden onterecht als fraudeur bestempeld en moesten tienduizenden euro's aan kinderopvangtoeslag terugbetalen. Ze kwamen kwamen diep in de schulden terecht en kregen te maken met veel stress en mentale klachten. Ook hun kinderen werden hierdoor geraakt. "We hebben onze kinderen niet kunnen geven wat ze nodig hadden", vertelt Wolbers aan Tubantia.

De rechtbank in Almelo oordeelde in 2023 al dat de Nederlandse Staat onrechtmatig handelde. Het gezin strijdt sindsdien om een vergoeding voor de werkelijke schade. Volgens hun advocaten kan het nieuwe onderzoek ook belangrijk zijn voor andere gezinnen die door het toeslagenschandaal zijn getroffen. "Ik hoop dat dit een lichtpuntje is voor al die andere getroffen ouders", aldus Wolbers.

Door Redactie Hart van Nederland

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