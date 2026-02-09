Drie verdachten aangehouden voor geweld na FC Utrecht-Feyenoord

De politie heeft drie verdachten aangehouden voor het geweld dat ontstond na de voetbalwedstrijd tussen Feyenoord en FC Utrecht op zondagavond, meldt de politie. Het gaat om een man van 43 uit Driebergen-Rijsenburg en een man van 23 jaar uit Nieuwegein die werden aangehouden voor opruiing. Een 32-jarige man uit Zeist werd aangehouden voor het overtreden van een stadionverbod.

Volgens de politie heeft de Mobiele Eenheid (ME) wapenstokken en pepperspray moeten inzetten na confrontaties tussen supporters van de twee clubs toen de wedstrijd was afgelopen. Dit gebeurde om een steward te helpen die in het geweld terecht was gekomen.

Auto's bekogeld

Aanleiding voor het geweld was volgens de politie de bekogeling van vertrekkende Feyenoordsupporters in auto's door aanhangers van FC Utrecht. De politie laat weten dat daarop "de inzittenden van de auto's uitstapten en er een gevecht ontstond tussen twee groepen supporters van beide clubs". De ME kon dit incident "in de kiem smoren", maar vervolgens verliet een grote groep Feyenoordsupporters de bussen, die even verderop klaarstonden om te vertrekken, "om zich te voegen bij de confrontatie".

Daarop werd een hek bestormd, waarachter de auto's van de vertrekkende supporters stonden. "Daarbij kwam een steward ernstig in het gedrang en dreigden de supporters door het openstaande hek heen te breken. Leden van de ME moesten de steward met geweld ontzetten en verdere escalatie voorkomen", schrijft de politie.

Aan de vechtende supporters is met een megafoon verteld terug te keren naar de bussen, maar sommige supporters weigerden volgens de politie om weer in te stappen. Daarop heeft de ME wederom geweld gebruikt om hen terug in de bus te krijgen.