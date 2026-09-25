Opnieuw explosie in Zaandam, woning beschadigd

Een explosie in de Jaspersstraat in Zaandam heeft donderdagavond schade veroorzaakt aan een woning. Er raakte niemand gewond. Vorige maand was er in dezelfde straat ook al een ontploffing

De politie kreeg donderdag rond 22.15 uur een melding van een explosie. Door de knal sneuvelde een raam van de woning. De politie doet onderzoek naar de ontploffing.

De afgelopen maanden waren er meerdere explosies in Zaandam. Op woensdag 5 augustus raakte een voordeur van een appartementencomplex aan de Jaspersstraat beschadigd. Of deze incidenten met elkaar te maken hebben, is nog niet duidelijk.