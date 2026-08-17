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Gevel appartement verwoest door explosie in Zaandam

Gevel appartement verwoest door explosie in Zaandam

Brand

Vandaag, 06:14

Een explosie aan de Hof van Zaenden in Zaandam heeft in de nacht van zondag op maandag de achtergevel van een appartement verwoest en brand veroorzaakt. Dat maakte de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland bekend.

De achtergevel werd "door de golf van de explosie eruit gedrukt", aldus de veiligheidsregio. Glas en puin kwamen terecht op de Heijermansstraat, achter de woning. De straat werd aan één kant afgezet. Dat blijft zo totdat de glasscherven zijn opgeruimd, aldus de veiligheidsregio. Daarna wordt de weg vrijgegeven.

Opvang voor bewoners

In het appartement was op het moment van de explosie niemand aanwezig. Bewoners van omliggende appartementen verlieten uit voorzorg hun woning. Voor de bewoners die niet terug naar hun woning konden, werd opvang geregeld.

De brand werd snel geblust.

Door ANP
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