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Twee minderjarigen aangehouden na explosie bij flat in Zaandam

Crime

Vandaag, 10:36

De politie heeft twee minderjarige verdachten aangehouden na de explosie in Zaandam. Het incident vond in de nacht van zondag op maandag plaats bij een appartement.

Volgens de politie werden de verdachten na een korte zoektocht in de nabije omgeving in een voertuig aangetroffen. Ook heeft de politie sporen gevonden. Deze zijn door de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) in beslag genomen voor onderzoek.

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Schade

De ontploffing vond even na 01.30 uur plaats bij een portiekflat aan het Hof van Zaenden. De gevel van het gebouw werd door de explosie verwoest en er ontstond brand. De brandweer wist het vuur snel te blussen. Er raakte niemand gewond. Omwonenden werden uit voorzorg geëvacueerd. De politie meldt dat de meeste bewoners inmiddels weer thuis zijn.

Door ANP

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