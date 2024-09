Explosie op boot in Den Haag, meerdere gewonden gered

In Den Haag is zaterdagmiddag een explosie geweest op een boot aan de Veenendaalkade in Leyenburg. Als gevolg daarvan is er een brand ontstaan. Vier personen raakten gewond, laat de politie weten aan Hart van Nederland.

Hoe de ontploffing heeft kunnen ontstaan is niet bekend. Er waren op het moment van de ontploffing vier personen aanwezig op de boot. Drie van hen zijn naar het ziekenhuis vervoerd. De vierde persoon wordt behandeld op locatie.