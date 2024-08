Verdachte explosie Kaatsheuvel meldt zich bij politie, tweede verdachte nog spoorloos

De politie heeft een persoon aangehouden in verband met de explosie en brand in Kaatsheuvel in mei. De verdachte meldde zich vrijwillig bij het politiebureau. De autoriteiten zijn nog op zoek naar een tweede verdachte.

De ontploffing vond plaats op 9 mei, net voor middernacht, bij een woning aan de Nieuwevaert in Kaatsheuvel. De explosie veroorzaakte een brand die ernstige schade aanrichtte aan het huis. Gelukkig waren de bewoners op dat moment niet thuis, waardoor er geen gewonden vielen.

Duidelijke beelden

De politie heeft aangegeven dat als de tweede verdachte zich niet binnen anderhalve week meldt, ze ongeblurde beelden van deze persoon openbaar zullen maken.

Het beste van Hart van Nederland? Volg ons op WhatsApp of Threads Wil je dagelijks op de hoogte worden gehouden van de mooiste en meest indrukwekkende verhalen van Hart van Nederland? Meld je dan aan voor ons WhatsApp-kanaal, via deze link of volg ons op Threads, hier te vinden.

ANP