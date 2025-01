Explosie beschadigt woningen en auto's in Hoorn

Door een explosie in Hoorn zijn er in de nacht van zaterdag op zondag woningen aan de Groene Steenbeschadigd. Ook auto's die voor de deur stonden geparkeerd liepen schade op.

Rond 02.30 uur ontplofte het explosief bij een van de woningen. De ramen van het desbetreffende huis en dat van de buren sneuvelden.

Verband met tweede explosie

In het nabijgelegen dorp Zwaagdijk-Oost vond in dezelfde nacht ook een explosie plaats. De politie onderzoekt of de twee ontploffingen met elkaar te maken hebben.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP