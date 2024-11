Woning in Almere tijdelijk gesloten na explosie

De woning in Almere waar zaterdagavond een explosie plaatsvond, wordt tijdelijk gesloten. Burgemeester Hein van der Loo laat weten dat de impact van de explosie op de directe omgeving groot is.

De ontploffing was zaterdagavond laat op het Deventerpad in Almere Stedenwijk. Daarbij raakte niemand gewond, maar er ontstond wel grote schade. Vier woningen waren tijdelijk onbewoonbaar.

Cameratoezicht aangescherpt

Zondag meldde de gemeente al dat het cameratoezicht in de buurt is aangescherpt. De komende periode moet uitwijzen of de maatregelen langer moeten duren. "De bewoners en omwonenden krijgen alle mogelijke aandacht van de gemeente, politie en andere partners. Voor mij staat het veiligheidsgevoel van deze mensen voorop", aldus burgemeester Van der Loo. "Onderzoek van politie moet opleveren wie hier verantwoordelijk voor is."

