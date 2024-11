Bewoners vier woningen Almere weer terug na explosie

Vier woningen in Almere die tijdelijk onbewoonbaar waren verklaard na een explosie zaterdagavond laat, zijn weer vrijgegeven. De gemeente maakte zondag bekend dat alle bewoners naar hun woning zijn teruggekeerd en dat het cameratoezicht in de buurt is verscherpt.

De explosie was bij een portiekflat aan het Deventerpad. Volgens de politie raakte niemand gewond. Er zijn voor zover bekend geen aanhoudingen verricht.

Voor de bewoners van de vier woningen was zaterdagavond onderdak geregeld. Drie camera's die al in de buurt hingen, zijn sinds zondagmiddag specifiek gericht op de directe omgeving van de portiek om zo de veiligheid te vergroten en nieuwe incidenten zoveel mogelijk te voorkomen.

Veel explosies

Behalve in Almere waren er zaterdagavond ook op andere plekken explosies. Onder meer in Cuijk en Helmond in Noord-Brabant en op de Haagse Melis Stokelaan en de Vrouw Avenweg gingen explosieven af. De ontploffingen leidden tot schade aan de betrokken panden, niemand raakte gewond.

ANP