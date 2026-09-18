Groot drugslab net over grens België opgerold, vier Nederlanders opgepakt

De Belgische politie heeft vijf mensen opgepakt na de ontdekking van een groot drugslaboratorium Bree, net over de Nederlandse grens. Vier van de verdachten komen uit Nederland, zo laat de politie weten.

Al met materiaal om de drugs te produceren is in beslag genomen. Hetzelfde geldt voor wat contant geld, vijf mobiele telefoons en drie voertuigen.

MDMA en crystal meth

In het lab werden MDMA en crystal meth geproduceerd. Volgens het parket van Limburg gaat het om een van de grootste actieve laboratoria voor synthetische drugs die de afgelopen jaren in het land zijn ontdekt. Agenten vonden onder meer grote hoeveelheden chemische producten en grondstoffen voor het fabriceren van drugs en ongeveer 180 kilo MDMA-kristallen. Daarvan zouden zo'n 800.000 xtc-pillen gemaakt kunnen worden, met een geschatte straatwaarde van 2,5 miljoen euro.

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Verdachten uit Weert, Sittard en Venlo

Vier verdachten werden dinsdag opgepakt, een dag na de vondst van het drugslab. Het gaat om twee mannen van 30 en 35 jaar uit Weert, een 61-jarige man uit Sittard en een 43-jarige man met de Belgische nationaliteit uit Venlo. Donderdag werd bij een huiszoeking in Bree ook een 34-jarige vrouw aangehouden. De vijf verdachten zijn naar verschillende gevangenissen gebracht, om zo mogelijke hinder in het onderzoek te voorkomen.

Twee dagen nodig voor ontmanteling

Een team van specialisten had meer dan twee dagen nodig om het drugslab te onderzoeken en de gevaarlijke chemicaliën en installaties af te voeren. Volgens het Openbaar Ministerie onderstreept die relatief lange periode van ontmanteling dat de omvang van het laboratorium bijzonder groot was.